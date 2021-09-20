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Хинштейн выиграл выборы в своем одномандатном округе с результатом 51,12%

Его избрали в одномандатном округе №158 в Самарской области

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", глава комитета Госдумы по информполитике седьмого созыва Александр Хинштейн одержал победу на думских выборах в одномандатном округе №158 в Самарской области.

По итогам обработки 100% протоколов УИК Хинштейн набирает 51,12% голосов в своем округе. Об этом свидетельствуют данные электронного табло ЦИК.

Второе место занял кандидат от КПРФ Михаил Абдалкин (21,07% голосов), третье - выдвиженец от "Справедливой России - Патриотов - За правду" Алексей Митрофанов (5,74% голосов).

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РоссияЕдиный день голосованияХинштейн, Александр Евсеевич
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