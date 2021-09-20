Вассерман победил на выборах в Госдуму в одномандатном округе в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Публицист и телеведущий, самовыдвиженец Анатолий Вассерман победил на выборах депутатов Госдумы в Преображенском одномандатном округе номер 205 в Москве по итогам обработки 100% протоколов, свидетельствуют данные на электронном табло ЦИК.

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Вассерман набрал 33,66% голосов. Второе место в этом округе занял кандидат от КПРФ Сергей Обухов - 24,18%.

На третьем месте кандидат от партии "Яблоко" Алена Попова, у нее 6,92% голосов.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.