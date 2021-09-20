Кандидат от "Единой России" Башанкаев побеждает в Калмыкии на выборах в Госдуму

ЭЛИСТА, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидат по Калмыцкому одномандатному избирательному округу №15 Бадма Башанкаев, выдвинутый партией "Единая Россия", по итогам обработки 100% протоколов УИК одержал победу, набрав 40,55% голосов. Об этом сообщили на сайте ЦИК России.

Согласно данным табло, сторонник партии "Единая Россия" Башанкаев с большим отрывом лидировал на выборах в Госдуму, набрав 40,55%. На втором месте представитель КПРФ Санал Убушиев - 22,29%. На третьем - Андрей Чиджиев, выдвинутый партией "Новые люди", - 8,25%.

На пост депутата Госдумы в Калмыкии претендовало 10 человек. Помимо Башанкаева, Убушиева и Чиджиева, это Владимир Бамбаев (Российская партия свободы и справедливости), Санал Боваев (Партия пенсионеров), Петр Вышкварок (ЛДПР), Елена Котенова ("Яблоко"), Наталья Манжикова ("Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Хонгор Марилов (выдвинут партией "Гражданская Платформа"), Цэрен Очир-Горяев ("Родина").

Башанкаев родился в 1978 году в семье работников здравоохранения в Пятигорске, через несколько лет семья переехала в Москву. Окончил Московскую медицинскую академию им. И. М. Сеченова (ныне Первый МГМУ им. И. М. Сеченова), получил диплом с отличием по специальности "Врачебное дело" факультета подготовки научно-педагогических кадров. Проходил стажировку в Германии, США, обучение в Российской академии народного хозяйства и госслужбе при президенте РФ по направлению "Государственное и муниципальное управление".

Онкохирург Башанкаев с 2018 года - медицинский директор, главный хирург GMS Hospital (г. Москва). Бесплатно оперирует пациентов в государственных больницах по всей стране, в том числе и в Калмыкии, дает консультации и мастер-классы. Под его руководством в Элисте проходит благотворительная акция по профилактике онкозаболеваний, в которой приняли участие более 1 тыс. человек. В период пандемии принимал непосредственное участие в организации спонсорской помощи лечебным учреждениям и жителям региона, стал одним из инициаторов волонтерского движения "Неравнодушные земляки", работал в красной зоне инфекционного госпиталя на базе Лаганской районной больницы Калмыкии.

В 2019 году Башанкаев был на общественных началах назначен на должность советника главы Республики Калмыкия по здравоохранению. Он также, в частности, является членом Общественного совета при постоянном представителе Калмыкии при президенте РФ, членом Общественно-делового совета по направлению "Здравоохранение" при правительстве РФ.

О выборах в Калмыкии

В Калмыкии с 17 по 19 сентября были открыты 235 избирательных участков, на 75 из них были установлены системы видеонаблюдения, еще 160 обеспечили средствами видеорегистрации. В республике состоялись выборы депутатов Госдумы и депутатов органов местного самоуправления в четырех муниципалитетах.

Выборы в Госдуму восьмого созыва были назначены на единый день голосования 19 сентября 2021 года, они проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц выбирали депутатов заксобраний) и 39 региональных парламентов.