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Единый день голосования

Предварительная явка в Свердловской области по итогам выборов составила около 49%

Губернатор региона Евгений Куйвашев заявил, что такой показатель, говорит о сознательности и активности уральцев

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Явка в Свердловской области по итогам прошедших выборов, по предварительным данным, составила около 49%. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в понедельник на своей странице в Instagram.

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"Итоги еще подводятся. По предварительным данным, явка в Свердловской области составила около 49%. Это хороший показатель, который говорит о сознательности и активности уральцев", - написал губернатор.

По словам Куйвашева, "Единая Россия" победила во всех одномандатных округах в Госдуму и сохранила статус-кво в заксобрании.

В регионе 17-19 сентября выбирали депутатов Госдумы, областного законодательного собрания и местных дум.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияСвердловская область
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