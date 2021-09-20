Предварительная явка в Свердловской области по итогам выборов составила около 49%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Явка в Свердловской области по итогам прошедших выборов, по предварительным данным, составила около 49%. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в понедельник на своей странице в Instagram .

"Итоги еще подводятся. По предварительным данным, явка в Свердловской области составила около 49%. Это хороший показатель, который говорит о сознательности и активности уральцев", - написал губернатор.

По словам Куйвашева, "Единая Россия" победила во всех одномандатных округах в Госдуму и сохранила статус-кво в заксобрании.

В регионе 17-19 сентября выбирали депутатов Госдумы, областного законодательного собрания и местных дум.