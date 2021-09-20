СФ может рассмотреть 22 сентября заявление об объединении усилий в борьбе с терроризмом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Совет Федерации может в среду обсудить проект подготовленного комитетом по международным делам заявления о необходимости объединения усилий международного сообщества в противодействии терроризму.

Решение о включении документа в повестку пленарного заседания 22 сентября будет приниматься Советом палаты во вторник.

Как отметил глава комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, инициатором и идейным вдохновителем заявления выступил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Мы констатируем в заявлении, что терроризм - это опаснейшая угроза для мирового сообщества со времен Второй мировой войны, противодействие этой угрозе возможно исключительно совместными усилиями государств на основе неукоснительного соблюдения норм и принципов международного права и при центральной и координирующей роли ООН и ее Совета безопасности", - сказал он.

Глава комитета сообщил, что в заявлении сенаторы отмечают, что первые шаги обсуждались в ходе первого глобального парламентского саммита по противодействию терроризму и насильственному экстремизму, который прошел в Вене 9 сентября этого года. "Совет Федерации приветствует подписание на полях саммита меморандума о взаимопонимании между Межпарламентской ассамблеей СНГ и управлением ООН по контртерроризму с целью укрепления профильного сотрудничества", - отметил сенатор.

В заявлении также говорится о том, что разговор на эту тему будет продолжен в мае 2022 года в Санкт-Петербурге на Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

В свою очередь вице-спикер Совфеда Косачев добавил, что инициатива о подготовке заявления возникла в сентябре, когда сошлось очень много событий, которые затрагивают антитеррористическую тему. В частности, это 20-летие теракта в Нью-Йорке, события в Афганистане и вокруг него в последние недели, а также вышеупомянутый саммит, прошедший в Вене. "На стыке этих событий и родилась инициатива обсудить эту тему дополнительно", - сказал он.