В Камбодже на выборах в Госдуму проголосовали 73 россиянина

ХАНОЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Более 70 граждан России приняли участие в голосовании по выборам депутатов Государственной думы РФ восьмого созыва, организованном в Камбодже. Об этом сообщили корр. ТАСС в понедельник в российском посольстве в Пномпене.

"19 сентября на открытом на территории посольства России в Камбодже избирательном участке № 8152 состоялись выборы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. Всего избирательный участок посетили и воспользовались правом на волеизъявление 73 человека", - информировали в дипмиссии.

Одними из первых в голосовании приняли участие посол России в Камбодже Анатолий Боровик с супругой. Также участок посетили сотрудники посольства и проживающие и временно находящиеся в Камбодже российские граждане, достигшие на день голосования возраста 18 лет. Для участия в голосовании предварительная регистрация не требовалась, граждане включались в список избирателей по факту явки на избирательный участок при предъявлении удостоверяющего личность документа.

В посольстве подтвердили, что голосование прошло в штатном режиме, никаких нарушений зафиксировано не было.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ, также избирали 39 региональных парламентов.