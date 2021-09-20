{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

В Липецкий облсовет после обработки 100% протоколов прошли шесть партий

Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Партия пенсионеров", "Новые люди"

ТАСС, 20 сентября. Шесть политических партий после обработки 100% протоколов преодолели 5%-ный барьер для прохождения в Липецкий областной совет депутатов на выборах депутатов по областному избирательному округу, следует из данных информационного табло в Центризбиркоме.

На эту тему
Подведение итогов единого дня голосования - 2021. Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования - 2021.

Партия "Единая Россия" набрала 46,42%, у КПРФ - 19,67%, ЛДПР получила 8,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,43%, "Партия пенсионеров" - 5,22%, у партии "Новые люди" - 5,1%.

Партии "Коммунисты России", "Зеленые" и "Родина" набрали меньше 5%.

В Липецкой области 17-19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, Липецкого облсовета, депутатов ряда сельсоветов.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияЛипецкая область
Единый день голосования
Единороссы лидируют в ХМАО на выборах в Госдуму
В регионе обработали 100% протоколов
Читать полностью