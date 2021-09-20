В Липецкий облсовет после обработки 100% протоколов прошли шесть партий

ТАСС, 20 сентября. Шесть политических партий после обработки 100% протоколов преодолели 5%-ный барьер для прохождения в Липецкий областной совет депутатов на выборах депутатов по областному избирательному округу, следует из данных информационного табло в Центризбиркоме.