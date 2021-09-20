В Липецкий облсовет после обработки 100% протоколов прошли шесть партий

ТАСС, 20 сентября. Шесть политических партий после обработки 100% протоколов преодолели 5%-ный барьер для прохождения в Липецкий областной совет депутатов на выборах депутатов по областному избирательному округу, следует из данных информационного табло в Центризбиркоме.
Партия "Единая Россия" набрала 46,42%, у КПРФ - 19,67%, ЛДПР получила 8,25%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 6,43%, "Партия пенсионеров" - 5,22%, у партии "Новые люди" - 5,1%.
Партии "Коммунисты России", "Зеленые" и "Родина" набрали меньше 5%.
В Липецкой области 17-19 сентября проходили выборы депутатов Госдумы, Липецкого облсовета, депутатов ряда сельсоветов.