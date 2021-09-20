Источник: "Новые люди" в Думе восьмого созыва могут получить пост вице-спикера

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Фракция "Новые люди", которая впервые проходит в состав Госдумы, может получить один из постов вице-спикера нижней палаты парламента. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил собеседник, близкий к руководству "Единой России".

"Число вице-спикеров в Госдуме никак не ограничено, поэтому сейчас сказать, сколько будет таких постов, сложно. Но очевидно, что один из них будет от фракции "Новые люди", - отметил собеседник агентства.

Согласно регламенту, Госдума принимает решение о числе вице-спикеров. Кандидатов на эти должности могут выдвигать фракции.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Впервые за долгое время в Госдуму проходят пять партий. По данным ЦИК, после обработки 98,21% итоговых протоколов партия "Новые люди" набрала 5,36%. В свою очередь "Единая Россия" набирает 49,79% голосов избирателей, КПРФ - 19,04%, ЛДПР - 7,48%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,41%. По предварительным данным, "Новые люди" могут претендовать на 12-13 мест в Госдуме.