"Единая Россия" получила поддержку более 80% избирателей Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набрала 80,06% голосов, став лидером на выборах депутатов Госдумы РФ в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства региона после подсчета 100% протоколов.

"В Карачаево-Черкесии партия "Единая Россия" стала лидером на выборах депутатов в Государственную Думу, набрав 80,06% голосов избирателей", - говорится в сообщении. На втором месте КПРФ с 13,02%, на третьем - "Справедливая Россия - За правду" (2,01%), результат ЛДПР - 1,88%.

Число избирателей, принявших участие в выборах в Карачаево-Черкесии, составило 268 160 человек, это порядка 89,37% от общего количества избирателей.

Стал известен и лидер голосования на выборах в Государственную Думу РФ по одномандатному округу. Им стал член партии "Единая Россия", министр природных ресурсов и экологии КЧР Джашарбек Узденов, набравший 78,60% голосов избирателей.

В Карачаево-Черкесии голосование проходило на 255 избирательных участках, шесть из них временные. Так, были открыты участки в первом поселке Романтик курорта "Архыз", на базе пяти больниц и поликлиник, где организованы ковид-госпитали.

С 17 по 19 сентября помимо парламентских выборов в четырех районах КЧР - Адыге-Хабльском, Карачаевском, Прикубанском и Усть-Джегутинском - проходили выборы в органы местного самоуправления, по итогам восьми избирательных кампаний будут распределены 72 депутатских мандата.