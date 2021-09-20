Захарова указала на огромную разницу в числе наблюдателей на выборах в Госдуму и Бундестаг

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС /. Мониторинг выборов в Бундестаг будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, в то время как за выборами в Госдуму наблюдали 245 человек из 59 стран мира. Об этом написала в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о том, что в Брюсселе не могут дать четкую оценку тому, как в России прошли выборы в Госдуму, так как в стране работало недостаточно наблюдателей.

Захарова указала, что в Германии на выборах в Бундестаг мониторинг выборов будут осуществлять всего четыре международных наблюдателя, направленных по линии БДИПЧ ОБСЕ от трех стран-членов. "В России выборы в Государственную думу 2021 г. мониторили 245 международных наблюдателей из 59 стран мира, 10 международных организаций и 57 дипломатов из аккредитованных в Москве диппредставительств", - подчеркнула дипломат.

"И это Евросоюз называет "недостаточным"! А если сравнить с четверкой международных наблюдателей на выборах в ФРГ? Так что там ЕС думает о своих членах? Смогут дать "четкую оценку" выборам в Германии? Или #этодругое?" - отметила Захарова.