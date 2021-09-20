Путин передал Токаеву слова сочувствия семьям погибших после стрельбы в Алма-Ате

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым передал слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.

"Касым-Жомарт Токаев высказал соболезнования в связи с трагедией в Перми. Владимир Путин, в свою очередь, просил передать слова сочувствия семьям погибших в результате инцидента со стрельбой в Алма-Ате", - говорится в сообщении.

О стрельбе в Перми

Утром 20 сентября в Перми 18-летний местный житель открыл стрельбу на территории Пермского государственного национального исследовательского университета. По последним данным Минздрава России, в результате трагедии погибли шесть человек. В СК сообщили о 28 пострадавших. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

О стрельбе в Алма-Ате

Также в понедельник в казахстанском городе Алма-Ата произошла стрельба, в результате которой погибли пять человек, включая двух полицейских. Как сообщила пресс-служба городского департамента полиции, подозреваемый задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия.