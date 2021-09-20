Путин и Токаев удовлетворены достигнутыми договоренностями по линии ОДКБ и ШОС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президенты РФ и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев выразили удовлетворение достигнутыми на мероприятиях по линии ОДКБ и ШОС договоренностями. Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров.

"Президенты обсудили работу недавних многосторонних мероприятий по линии ОДКБ и ШОС, выразив удовлетворение достигнутыми договоренностями", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечает пресс-служба президента Казахстана, Путин и Токаев также обсудили проведение форума межрегионального сотрудничества двух стран 30 сентября в Кокшетау. "В ходе беседы стороны, высказав удовлетворение развитием торгово-экономических отношений, подчеркнули важность предстоящего 30 сентября межрегионального форума в Кокшетау, а также качественного наполнения содержательной части данного события", - говорится в сообщении.

Кроме того, Токаев поздравил российского лидера с успешным проведением в РФ выборов депутатов Государственной думы. "Исход выборов, считает президент Казахстана, имеет важное значение для укрепления внутриполитической стабильности в России", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского президента.

Токаев также выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью людей в результате вооруженного нападения в Пермском государственном национальном исследовательском университете.