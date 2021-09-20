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Единый день голосования
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Единороссы лидируют в ХМАО на выборах в Госдуму

В регионе обработали 100% протоколов

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 42,33% голосов на выборах депутатов Госдумы в Ханты-Мансийском автономном округе по итогам обработки 100% протоколов. Об этом сообщили в Избиркоме ХМАО.

"В Югре в ГАС "Выборы" введено 100% протоколов УИК об итогах голосования на выборах депутатов Государственной думы ФС РФ восьмого созыва по федеральному избирательному округу", - говорится в сообщении.

По результатам обработки бюллетеней "Единая Россия" набрала 42,33%, КПРФ - 17,74%, ЛДПР - 12,36%, партия "Новые люди" - 6,39%, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 5,78%.

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РоссияЕдиный день голосованияХанты-Мансийский автономный округ
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