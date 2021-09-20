Единороссы лидируют на выборах в парламент Петербурга с 33,23% голосов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство по числу голосов избирателей на выборах депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга по единому округу. По последним данным ГАС "Выборы" (на 17:45 мск), у единороссов - 33,23%, на втором месте с отрывом почти в 16% - КПРФ (17,54%).

"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - на третьем месте с 12,8% голосов, у "Новых людей" - 10,08%. Далее идут "Яблоко" с 9,01%, ЛДПР с 7,89%, Партия роста с 4,14% и Российская партия свободы и справедливости с 2,46%.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирается сроком на пять лет. В его состав входят 50 депутатов, 25 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.