{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Единый день голосования

Единороссы лидируют на выборах в парламент Петербурга с 33,23% голосов

На втором месте КПРФ набрала 17,54% голосов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство по числу голосов избирателей на выборах депутатов Заксобрания Санкт-Петербурга по единому округу. По последним данным ГАС "Выборы" (на 17:45 мск), у единороссов - 33,23%, на втором месте с отрывом почти в 16% - КПРФ (17,54%).

На эту тему
Подведение итогов единого дня голосования - 2021. Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования - 2021.

"Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - на третьем месте с 12,8% голосов, у "Новых людей" - 10,08%. Далее идут "Яблоко" с 9,01%, ЛДПР с 7,89%, Партия роста с 4,14% и Российская партия свободы и справедливости с 2,46%.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирается сроком на пять лет. В его состав входят 50 депутатов, 25 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.

Теги
РоссияЕдиный день голосованияСанкт-Петербург
Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования - 2021. Онлайн
С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней
Подведение итогов единого дня голосования - 2021.
Читать полностью