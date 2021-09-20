"Единая Россия" победила на выборах в гордуму Ставрополя

ТАСС, 20 сентября. Представители "Единой России" получили большинство - 62,25% - на выборах депутатов городской думы Ставрополя после обработки 100% протоколов участковых избирательный комиссий, следует из данных табло ЦИК. Партия практически на 10% улучшила результат предыдущих выборов в городскую думу.

Согласно данным табло, "Единая Россия" набрала 62,25% голосов избирателей, партия КПРФ - 18,95% голосов, ЛДПР - 8,46%, "Справедливая Россия - За правду" - 7,2%.

Предыдущие выборы в Ставропольскую городскую думу проходили в сентябре 2016 года, явка составила 41,99% избирателей. "Единая Россия" на выборах пять лет назад набрала 52,1% голосов, ЛДПР - 16,52%, КПРФ - 14,62%, "Справедливая Россия" - 8,27%. В 2016 году в выборах также участвовали представители партий "Патриоты России" и "Партии роста", они набрали 1,93% и 3,16% голосов соответственно.

В ходе голосования на Ставрополье выбирали представителей в Госдуму, депутатов краевой думы. Также проходили выборы представительных органов в пяти крупнейших муниципальных образованиях края - Ставрополе, Пятигорске, Невинномысске, Кисловодске и Железноводске.