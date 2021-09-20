Глава Чувашии попросил правоохранительные органы разобраться с фейками на выборах

ТАСС, 20 сентября. Глава Чувашии Олег Николаев обратился к правоохранительным органам с просьбой разобраться по каждому случаю жалоб и фейковых новостей, связанных с выборной кампанией. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Я бы попросил правоохранительные органы и всех ответственных лиц разобраться по каждому случаю жалоб, в том числе так называемых фейковых новостей. Если есть нарушения, виновные должны понести наказание, и я прошу эту работать организовать последовательно", - привели слова Николаева в пресс-службе.

Глава Чувашии заявил, что готов позвонить тем людям, которые говорят, что их принуждали голосовать. "Мне очень интересно, кто принуждал, как принуждал. Как у руководителя региона, очевидно, как и у всех органов исполнительной власти, задача была обеспечить в целом четкое функционирование всей избирательной системы", - процитировали Николаева в пресс-службе.

По мнению главы Чувашии, было очень много сообщений, которые ничего не имели общего с действительностью. Николаев считает, что такая тактика была избрана, чтобы "максимально пошатнуть ситуацию во время избирательной кампании". "Именно в такой период сознание людей более поддается влиянию и можно определенным образом направить настроения в нужном ключе для того, чтобы дестабилизировать ситуацию", - отметил он.

Глава Чувашии добавил, что в целом республика избежала больших скандалов и массового применения черных политтехнологий. "Тем не менее, были попытки. В ходе избирательного процесса они проявлялись на отдельных участках и на отдельных территориях. Но в целом кампания прошла достаточно ровно", - пояснил он.

17, 18 и 19 сентября на территории Чувашии прошло голосование на выборах депутатов Государственной думы восьмого созыва, выборах депутатов Государственного совета Чувашской Республики седьмого созыва. В некоторых муниципалитетах также прошли выборы депутатов местного самоуправления.