Путин и Алиев отметили важность продолжения сотрудничества по линии парламентов двух стран

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подтвердили в телефонном разговоре важность продолжения активного и конструктивного сотрудничества по линии парламентов двух стран. Как сообщает в понедельник пресс-служба Кремля, Алиев поздравил Путина с успешно проведенными выборами в Государственную думу.

"С обеих сторон подтверждена важность продолжения активного и конструктивного сотрудничества по линии парламентов двух стран", - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана также выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, повлекшим человеческие жертвы.

Стороны условились о дальнейших личных контактах.