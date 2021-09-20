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Путин и Алиев отметили важность продолжения сотрудничества по линии парламентов двух стран

Стороны условились о дальнейших личных контактах

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев подтвердили в телефонном разговоре важность продолжения активного и конструктивного сотрудничества по линии парламентов двух стран. Как сообщает в понедельник пресс-служба Кремля, Алиев поздравил Путина с успешно проведенными выборами в Государственную думу.

"С обеих сторон подтверждена важность продолжения активного и конструктивного сотрудничества по линии парламентов двух стран", - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана также выразил глубокие соболезнования в связи с трагическим происшествием в Пермском госуниверситете, повлекшим человеческие жертвы.

Стороны условились о дальнейших личных контактах.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАзербайджанРоссияАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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