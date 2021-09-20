"Единая Россия" лидирует и по итогам онлайн-, и офлайн-выборов в Думу в Москве

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму в Москве как по итогам офлайн-голосования, так и по результату онлайн-референдума. Об этом сообщили ТАСС в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Так, по результатам онлайн-голосования в Москве у партии "Единая Россия" 44,77% голосов, у КПРФ - 15,53%, у ЛДПР - 7,45%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" 6,84% голосов, партия "Новые люди" набрала 7,86% голосов. По данным голосования на офлайн-участках, партия "Единая Россия" набрала 30,1% голосов, КПРФ - 30,4%, ЛДПР - 6,9%, у партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" 8% голосов, партия "Новые люди" набрала 6,5% голосов.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что общая явка в Москве составила 50,3%. После обработки 100% на выборах в Госдуму по федеральному округу первые места распределились следующим образом: "Единая Россия" - 36,98%; КПРФ - 22,66%; "Справедливая Россия" - 7,34%", "Новые люди" - 7,09%; ЛДПР - 7,08%

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование началось в 08:00 мск 17 сентября и завершилось в 20:00 мск 19 сентября. По федеральному избирательному округу итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней.