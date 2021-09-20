Кадыров после избрания заверил, что продолжит курс на развитие Чечни

ГРОЗНЫЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Избранный глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поблагодарил избирателей за оказанное на выборах доверие и заверил, что продолжит курс, направленный на всестороннее развитие региона. Об этом он заявил в понедельник на совещании в Грозном.

"Открыто, при высокой явке и без единого нарушения прошли у нас выборы на всех участках. Я благодарен и горжусь тем доверием, которое мне оказал народ. Мы его оправдаем и сделаем все, чтобы обеспечить благополучную и достойную жизнь нашему народу. Эти голоса отданы за продолжение курса первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, направленного на всестороннее развитие республики, он будет продолжен", - отметил Кадыров.

Полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка поздравил Кадырова с победой на выборах и отметил его достижения по повышению уровня открытости региона для туристов, а также формированию благоприятного инвестиционного и делового климата.

"Беспрецедентная народная поддержка говорит о том, что за годы руководства Чеченской Республикой вы многое сделали для обеспечения ее динамичного стабильного развития - в социально-экономической и общественно-политической сферах, в вопросах обеспечения безопасности и укрепления гражданского мира. Уверен, ваш богатый опыт, высокие профессиональные и личные качества и впредь будут служить жителям республики, которые доверяют вам свое будущее", - говорится в телеграмме полпреда.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Чеченской Республике проходили выборы главы региона, депутатов Государственной думы, депутатов республиканского парламента V созыва и депутатов представительных органов муниципальных образований. Действующий глава региона Рамзан Кадыров побил свой собственный рекорд и набрал 99,7% голосов.