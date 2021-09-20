{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рябков обсудил с послом США актуальные вопросы международной повестки дня

Об этом говорится в сообщении МИД РФ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в понедельник на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

"Были обсуждены некоторые актуальные международные вопросы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Салливан 10 сентября был вызван в МИД РФ, где встретился с Рябковым. На Смоленской площади заявили, что российский дипломат предъявил собеседнику доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов в Госдуму, а также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Онлайн
Подведение итогов единого дня голосования - 2021. Онлайн
С 17 по 19 сентября в России проходили выборы различных уровней
Подведение итогов единого дня голосования - 2021.
Читать полностью