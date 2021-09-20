Рябков обсудил с послом США актуальные вопросы международной повестки дня

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков обсудил в понедельник на встрече с послом США в Москве Джоном Салливаном некоторые актуальные вопросы международной повестки дня.

"Были обсуждены некоторые актуальные международные вопросы", - говорится в сообщении МИД РФ.

Салливан 10 сентября был вызван в МИД РФ, где встретился с Рябковым. На Смоленской площади заявили, что российский дипломат предъявил собеседнику доказательства нарушения американскими цифровыми гигантами законодательства РФ в преддверии выборов в Госдуму, а также указал на недопустимость вмешательства во внутренние дела страны.