Беглов рассчитывает на конструктивный диалог с заксобранием Петербурга в новом составе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил надежду на то, что Законодательное собрание в обновленном после выборов составе продолжит конструктивный диалог с городским правительством, прежде всего, в вопросах формирования бюджета. Об этом он сказал в понедельник в эфире "Радио России".

"Наше законодательное собрание, надеюсь, сохранит профессиональные кадры и преемственность в работе. В ближайшее время нам предстоит обсудить и утвердить бюджет Санкт-Петербурга на 2022 и два последующих года. Мы рассчитываем, что принятие бюджета пройдет в конструктивном диалоге двух ветвей власти", - сказал Беглов.

Он отметил, что выборы в Санкт-Петербурге "прошли в рамках закона" и поблагодарил наблюдателей за то, что они "помогли сделать голосование корректным и открытым".

По последним данным ГАС "Выборы" (на 17:45 мск), партия "Единая Россия" сохраняет лидерство по числу голосов избирателей на выборах депутатов заксобрания Петербурга по единому округу. У единороссов - 33,23%, на втором месте с отрывом почти в 16% - КПРФ (17,54%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - на третьем месте с 12,8% голосов, у "Новых людей" - 10,08%. Далее идут "Яблоко" с 9,01%, ЛДПР с 7,89%, Партия роста с 4,14% и Российская партия свободы и справедливости с 2,46%.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга избирается сроком на пять лет. В его состав входят 50 депутатов, 25 избираются по партийным спискам, 25 - по одномандатным округам.