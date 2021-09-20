Лидер "Гражданской платформы" позитивно оценил практику электронного голосования

"Это отличная история, у меня многие друзья проголосовали онлайн. <...> Я считаю, что это очень правильно, если мы [онлайн-голосование] доведем до совершенства", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС в понедельник. По мнению политика, стоит подробнее рассказывать об онлайн-голосовании: "обеспечить доступ всем партиям, наблюдателям к пониманию, как устроены коды, как устроены технология, чтобы она была прозрачна и понятна всем, чтобы все понимали, что в нее невозможно вмешаться, ее невозможно подделать".

Партия не преодолевает пятипроцентный барьер и не проходит в Госдуму, однако сам Шайхутдинов по итогам обработки 100% протоколов лидирует на выборах в Госдуму по Нефтекамскому одномандатному округу №6 в Башкирии с результатом 46,58%. Комментируя итоги выборов, Шайхутдинов отметил, что не очень доволен партийными результатами. "А тем, что мы будем представлены в Думе, - мы считаем, что повторили результаты прошлого созыва", - добавил он (в 2016 году Шайхутдинов был избран депутатом Госдумы по тому же одномандатному округу - прим. ТАСС).

"Все наши выборы прошли легитимно", - дал он характеристику состоявшемуся голосованию, отметив, что на все выявляемые нарушения была реакция. "Я считаю, что выборы прошли хорошо. Мы результатами недовольны, но мы их признаем", - заключил он.

На прошедших 17-19 сентября выборах система ДЭГ применялась в семи регионах РФ. При этом выборы на федеральной платформе проходили в шести регионах - Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. Дистанционное голосование в Москве прошло на собственной платформе. В общей сложности на него зарегистрировались порядка 2,6 млн человек.