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Единый день голосования

Через приложение "Мобильный наблюдатель" на выборах в Москве поступило 1,5 тыс. сигналов

Сообщения от наблюдателей были как организационного и юридического характера, так и технические, одномоментно приложение использовали порядка 5 тыс. наблюдателей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Общественный штаб по наблюдению за выборами получил порядка 1,5 тыс. сообщений и около 4 тыс. протоколов от наблюдателей с избирательных участков через специальное мобильное приложение на выборах депутатов Госдумы в столице. Активность и оперативность наблюдения после запуска приложения повысилась, сообщил ТАСС в понедельник замруководителя штаба, председатель территориальной избирательной комиссии дистанционного электронного голосования Илья Массух.

"Порядка 1,5 тыс. обращений поступило через приложение "Мобильный избиратель", а протоколов было передано порядка 4 тыс. Сообщения от наблюдателей были как организационного и юридического характера, так и технические. Одномоментно приложение использовали порядка 5 тыс. из 16 тыс. наблюдателей", - сказал Массух.

Он уточнил, что работа приложения, несмотря на атаки, была штатной. "Активность наблюдения после запуска приложения выросла в разы, оперативность повысилась. Понимаем, как его развивать в дальнейшем для увеличения охвата наблюдения", - заключил Массух.

17, 18 и 19 сентября в Москве, помимо выборов в Госдуму, прошли довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени были предусмотрены для выборов всех трех уровней. Более 2 млн москвичей, которые успешно зарегистрировались для участия в электронном голосовании до 13 сентября, были исключены из списков избирателей на участках, бумажный бюллетень им выдать не могли.

Дистанционное электронное голосование началось 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. По федеральному избирательному округу итоговая онлайн-явка составила 96,5%, выдано 1 943 590 бюллетеней. Зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что общая явка в Москве с учетом онлайн- и офлайн-голосования составила 50,3%.

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