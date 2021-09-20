"Зеленые" предложили "Яблоку" и "Зеленой альтернативе" объединиться

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Партия "Зеленые" предложила "Яблоку" и "Зеленой альтернативе" объединиться на почве экологической повестки и в последующем сформировать фракцию в Госдуме.

"С учетом резко "позеленевшей" повестки "Яблока" мы предлагаем им и "Зеленой альтернативе" войти в состав "Зеленых" и сформировать единую экологическую фракцию в Государственной думе", - предложил сопредседатель партии Сергей Шахматов, слова которого в понедельник приводит пресс-служба партии.

По словам Шахматова, "Зеленые" в этом году заставили все партии в предвыборной дискуссии говорить на экологические темы.

Лидер партии Андрей Нагибин указал на то, что на этих выборах "Зеленые" улучшили свой результат по сравнению с прошлой думской кампанией "с учетом того, что партия обновилась за месяц до начала избирательной кампании, и появления партии-спойлера, оттянувшую процент голосов".

Партия "Зеленые" оставила позади "Родину", "Зеленую альтернативу", "Российскую партию свободы и справедливости", "Партию роста" и "Гражданскую платформу". "Выборы 2021 года наглядно показали, что партия "Зеленые" - лидирующая экологическая партия страны", - подчеркнул Нагибин.

Согласно данным информационного табло Центризбиркома, по итогам обработки 99,99% протоколов "Зеленые" получают 0,92% голосов.