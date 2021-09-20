На выборах в Госдуму в большинстве округов в Петербурге лидируют единороссы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от "Единой России" на выборах депутатов Госдумы лидируют в большинстве одномандатных округов в Санкт-Петербурге. Об этом свидетельствуют данные ГАС "Выборы".

Согласно предварительным итогам голосования, в шести из восьми округов большинство голосов отдано представителям "Единой России" - Михаилу Романову (211-й округ), Александру Тетердинко (212-й округ), Евгению Марченко (213-й округ), Николаю Цеду (215-й округ), Сергею Соловьеву (216-й округ) и Виталию Милонову (218-й округ).

По предварительным итогам голосования по одномандатным округам, единороссы лидируют в 18 округах из 25, справедливороссы - в трех, КПРФ - в двух, "Новые люди" - в одном, еще в одном округе большинство голосов - у кандидата-самовыдвиженца.

По 214-му округу большинство голосов набрала Елена Драпеко ("Справедливая Россия - За правду"), а по 217-му округу - Оксана Дмитриева от Партии роста.