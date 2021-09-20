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Несогласованный митинг КПРФ в центре Москвы прошел без происшествий

Полицейские задержали одну женщину уже после завершения несогласованного митинга

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Несогласованный с властями Москвы митинг КПРФ завершился без происшествий на Пушкинской площади в столице, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Уже после завершения несогласованного митинга полицейские задержали одну женщину, но почти сразу отпустили ее. В остальном акция прошла без происшествий и задержаний.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования проходили прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

Теги
Россия
Единый день голосования
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