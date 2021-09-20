Захарова заявила, что ЕС перед выборами в России пытался создать атмосферу запугивания

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Страны Евросоюза своими преждевременными заявлениями о непризнании итогов выборов в Госдуму и угрозами введения санкций предпринимали попытки запугивания РФ. Об этом заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Когда нам говорят из Евросоюза относительно атмосферы запугивания, то они абсолютно правы: они же и создавали на протяжении нескольких лет и непосредственно в преддверии наших выборов эту самую атмосферу запугивания", - сказала она

В связи с этим дипломат напомнила, что 16 сентября (за день до начала голосования) Европарламент утвердил предложенный бывшим премьер-министром Литвы Андрюсом Кубилюсом "жесткий" доклад по отношениям ЕС с Россией. В этом документе предлагается призвать ЕС расширить санкции против России, задуматься об усилении европейского оборонного потенциала для "сдерживания" РФ, выработать стратегию максимального снижения зависимости Евросоюза от российских энергоресурсов и поставок металлов, а также подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов в России в случае, "если они будут признаны нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов".

"Это как, запугивание? Конечно, и прямое. Можно ли подумать, что этот доклад был сделан на основе каких-то появившихся накануне выборов фактов? Возможно, с этим мы еще бы смирились. Но ведь это не так", - подчеркнула дипломат.

Захарова указала, что подготовка к этому витку запугивания со стороны ЕС началась задолго и до самих выборов, и до этого доклада Европарламента. В этой связи она напомнила, что заявления о намерении не признавать выборы в России делались комитетом по международным делам ЕС еще в июле.

"И когда перед выборами люди, наделенные властью, представляющие в Европарламенте как бы свои страны и народы, потому что они не представляют интересы этих стран и народов, они представляют интересы тех лоббистских групп, которые им отправили такие методички, говорят о санкциях и это происходит до выборов, то как это можно по-другому квалифицировать?" - резюмировала Захарова.