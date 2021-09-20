"Единая Россия" с 38,83% голосов побеждает в Орловской области на выборах в Госдуму

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Список кандидатов в депутаты Госдумы от "Единой России" набрал 38,83% голосов избирателей в Орловской области по итогам обработки 100% протоколов. Об этом ТАСС сообщили в региональной избирательной комиссии.

"Партия "Единая Россия" - 38,83% голосов", - сказали в избиркоме.

Далее идет КПРФ - 21,86% голосов, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 10,16%, ЛДПР - 8,8%, "Новые люди" - 5,99%.

В Орловском одномандатном избирательном округе с 36,51% голосов побеждает действующий депутат Госдумы от региона Ольга Пилипенко ("Единая Россия").