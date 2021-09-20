Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что откажется от мандата депутата Госдумы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков, который входит в общефедеральную часть списка кандидатов от КПРФ на выборах в Госдуму, в понедельник сообщил, что откажется от депутатского мандата. Об этом он рассказал в понедельник во время прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Мне доверила партия побыть в списке, но я не собираюсь уходить [с поста главы региона]. Будет решение Центральной избирательной комиссии по итогам выборов, мне придет телеграмма по технологии, и я торжественно вместе с вами напишу заявление и останусь", - сказал Клычков.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов возглавляет федеральный список партии на выборах в Госдуму. Также в общефедеральную часть партсписка входят первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин, губернатор Орловской области Андрей Клычков, депутат и экс-кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов, писатель и депутат Сергей Шаргунов и другие.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.

По последним данным ЦИК РФ, пятипроцентный барьер, необходимый для попадания в Госдуму, преодолели "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди".