Россия ожидает объяснений по поводу кибератак из США во время выборов в Госдуму

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Российская сторона рассчитывает, что власти США предоставят исчерпывающие объяснения относительно зафиксированных во время выборов в Госдуму кибератак с американской территории. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник в Facebook посольства РФ в США.

"Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы "несвободных и непрозрачных" выборах в Государственную думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября, - отмечается в документе. - В этой связи подчеркиваем: народное волеизъявление прошло в полном соответствии с положениями внутреннего законодательства и нормами международного права. Любые инсинуации об обратном недопустимы. Какие-либо недочеты не повлияли на общий ход голосования и не могут сказаться на итогах избирательной кампании".

"Вместе с тем отмечаем, что в ходе нынешних выборов Центризбирком столкнулся с беспрецедентным количеством кибератак. При этом 50% из них зафиксированы именно с территории Соединенных Штатов. Цель таких взломов - дискредитация нашей избирательной системы. Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения на этот счет", - подчеркнули в посольстве.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в понедельник выступил с утверждением, что выборы в Госдуму прошли в условиях, "не способствовавших свободной и честной процедуре" голосования. По его версии, "использование российскими властями законов об "экстремистских организациях", "иностранных агентах" и "нежелательных организациях" в значительной степени ограничивало политический плюрализм и создавало препятствие тому, чтобы российский народ осуществлял свои гражданские и политические права".

Как заявил ранее вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в ходе встречи с международными наблюдателями, которые следили за выборами в Госдуму, Россия готова к профессиональному техническому разбору всех аспектов избирательной кампании и нападкам на нее со стороны ряда западных стран, оснований для реальных претензий в адрес избирательной системы РФ нет.