Избирком Хабаровского края утвердил результаты выборов губернатора

ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Избирательная комиссия Хабаровского края утвердила результаты выборов губернатора региона, победил кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев. Об этом ТАСС во вторник сообщил председатель избирательной комиссии региона Денис Кузьменко.

"Сегодня состоялось заседание, были подведены итоги прошедшей избирательной кампании, был утвержден протокол о результатах выборов. Общее количество избирателей в Хабаровском крае составило 958 412 человек, явка составила 43,82%. За Дегтярева Михаила Владимировича проголосовало 237 818, <...> победу с большинством голосов одержал Дегтярев Михаил Владимирович, за него отдали голоса 56,77%", - сказал Кузьменко.

Телеведущая Марина Ким от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" набрала 25,43% голосов, за нее проголосовало свыше 106,5 тыс. человек, пенсионер Владимир Парфенов от Партии пенсионеров - 10,02%, это почти 42 тыс. голосов, генеральный директор ООО "Сфера" Бабек Мамедов от партии "Родина" - 3,53%, или более 14,8 тыс.

Кузьменко сообщил, что избранному губернатору предстоит процедура регистрации. "Он обязан будет представить в избирательную комиссию заявление об отсутствии ограничений для вступления в должность, и избирательной комиссией будет проведено заседание, на котором будет зарегистрирован избранный губернатор", - сказал председатель комиссии, уточнив, что на эту процедуру предусмотрено пять дней.

Выборы состоялись без существенных нарушений, кампания прошла системно и открыто, сами выборы были конкурентными - на старте было восемь кандидатов, добавил Кузьменко.

Дегтярев был назначен врио губернатора края 20 июля 2020 года, до этого он работал в должности председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. В Хабаровском крае 17, 18 и 19 сентября проходили выборы губернатора и депутатов Госдумы. Помимо этого, в крае проходили выборы депутата Законодательной думы Хабаровского края по Транспортному избирательному округу, выборы в органы местного самоуправления.