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Единый день голосования
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"Единая Россия" получает конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов

В нижнюю палату парламента также прошли списки еще четырех партий
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

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По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

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РоссияЕдиный день голосования"Единая Россия"
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