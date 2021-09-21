"Единая Россия" набрала 66,61% голосов в Башкирии на выборах в Госдуму

УФА, 21 сентября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" набирает 66,61% голосов на выборах депутатов Госдумы в Башкирии после обработки 100% протоколов. Об этом сообщила ТАСС во вторник председатель регионального избиркома Илона Макаренко.

"Обработано 100% протоколов. Результаты по "Единой России" - 66,61%, у КПРФ - 14,74%, ЛДПР - 8,67%. "Новые люди" - 2,72% и СРЗП - 2,62%", - сказала Макаренко. Остальные партии набрали меньше 1% голосов. Итоговая явка составила 72,79%.

На выборах в Государственную Думу 2016 года "Единая Россия" набрала в Башкирии 56,37% голосов избирателей, второе место заняла КПРФ с 18,62% голосов, третье - ЛДПР с 11,29%, четвертая - "Справедливая Россия" с 6,88%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

С 17 по 19 сентября в Башкирии проходили выборы депутатов Государственной думы, городского совета Уфы, дополнительные выборы в госсобрание республики, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона.