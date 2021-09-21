Путин: развитие отношений России и Армении отвечает интересам братских народов двух стран

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие союзнических отношений России и Армении отвечает коренным интересам братских народов двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю 30-летия провозглашения независимости Армении.

Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, российский лидер направил телеграммы президенту республики Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну.

"Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - подчеркнул Путин, слова которого приводит пресс-служба.

Президент РФ отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах и конструктивное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.