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Путин: развитие отношений России и Армении отвечает интересам братских народов двух стран

Президент отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Дальнейшее развитие союзнических отношений России и Армении отвечает коренным интересам братских народов двух стран. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении по случаю 30-летия провозглашения независимости Армении.

Как сообщила во вторник пресс-служба Кремля, российский лидер направил телеграммы президенту республики Армену Саркисяну и премьер-министру Николу Пашиняну.

"Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов", - подчеркнул Путин, слова которого приводит пресс-служба.

Президент РФ отметил, что между двумя странами налажено тесное сотрудничество в различных сферах и конструктивное взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ.

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Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссия
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