Захарова: РФ не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в ГД в Крыму

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Москва внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала " Соловьев Live " заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившееся 20 сентября на сайте Министерства иностранных дел Турции заявление пресс-секретаря МИД Турции, посла Танжу Билгича.

В заявлении сказано, что результаты выборов в Государственную думу, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 года, применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", - отметила Захарова.