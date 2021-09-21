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Единый день голосования
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Захарова: РФ не оставит без внимания заявление Турции о непризнании выборов в ГД в Крыму

По словам официального представителя российского МИД, "Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ"
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Москва внимательно отнесется к заявлению МИД Турции о непризнании выборов в Госдуму в Крыму. Об этом в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя появившееся 20 сентября на сайте Министерства иностранных дел Турции заявление пресс-секретаря МИД Турции, посла Танжу Билгича.

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В заявлении сказано, что результаты выборов в Государственную думу, состоявшиеся 17-19 сентября 2021 года, применительно к Крыму "не имеют юридической силы для Турции".

"Турция прекрасно знает, что Крым является суверенной частью РФ, и прекрасно знает, что подобные заявления мы никогда не оставляем без внимания", - отметила Захарова.

Теги
ТурцияРоссияЕдиный день голосованияЗахарова, Мария ВладимировнаКрым
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