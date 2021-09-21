Первое заседание Тюменской облдумы нового созыва состоится в начале октября

ТЮМЕНЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Первое заседание Тюменской областной думы нового созыва планируется провести в начале октября. На нем будут выбраны председатель, его заместитель и главы комитетов, сообщили ТАСС в пресс-службе областного парламента.

"Плановая дата проведения организационного заседания еще обсуждается, предварительно известно, что оно состоится в начале октября. На нем планируется избрать председателя, заместителя председателя, глав комитетов. Также пройдет первое организационное собрание комитетов, утвердят итоги выборов", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что после обработки 94,82% протоколов на выборах областной думы партия "Единая Россия", по предварительным данным, набрала 49,65% голосов, ЛДПР - 12,5%, КПРФ получает 12,15%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,16% голосов избирателей. Остальные партии не набрали 5%.

В Тюменской области выбирали депутатов Госдумы и регионального парламента. Средняя явка по области составила 61,5%.