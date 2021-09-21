Захарова оценила информационную работу на выборах в Госдуму на твердую "пятерку"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Информационная работа, сопровождавшая избирательную кампанию в Государственную думу, была проведена на твердую "пятерку". Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала " Соловьев Live ".

"Информационную работу, мне кажется, можно из пяти баллов оценить на твердую "пятерку", потому что соцсети - и до, и во время, и после [голосования], фотографии, видео, комментарии - все было представлено: [демонстрировалось], как была организована комиссия, что сидели в масках, как выдавали бюллетени, проверяли документы, где были списки", - сказала она.

Захарова отметила, что к освещению избирательной кампании были широко привлечены СМИ: "Люди могли фотографировать, снимать. Все было прозрачно и открыто".

Она сказала, что "голосование в каждой стране и на каждом избирательном участке проходило в свой период". "Не везде было три дня или один день, каждая точка, исходя из санитарно-эпидемиологических требований в этой стране и из количества людей, которое там находится, определяла оптимальное время для голосования, сколько оно должно длиться. Поэтому было везде по-разному, - продолжила она. - В большинстве посольств основным днем для голосования было 19 сентября, но были посольства и точки, где были и три дня, как, например, в Южной Осетии".

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили 17, 18 и 19 сентября. Одновременно состоялись прямые выборы глав девяти субъектов РФ и 39 региональных парламентов.