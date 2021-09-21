Патрушев назвал завуалированным колониализмом итоги визита Зеленского в Вашингтон

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Договоренности, достигнутые во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США, выгодны лишь американским предприятиям, и это не что иное, как завуалированный колониализм. Такое мнение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил в интервью "Аргументам и фактам".

По его мнению, визит Зеленского в Вашингтон показал "реальное лицо якобы радеющих за благополучие Украины". "Достигнутые договоренности пойдут на пользу лишь американскому бизнесу, которому в очередной раз позволено вне конкуренции извлекать прибыль из украинских проектов. Это не что иное, как завуалированный колониализм", - заметил Патрушев.

Населению же самой Украины, продолжил он, активно преподносят эту антинациональную политику как движение в сторону так называемого прогрессивного Запада. "И находится немало тех, кто этой пропаганде верит", - добавил секретарь российского Совбеза.