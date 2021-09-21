Патрушев: страны ШОС, БРИКС и ОДКБ не "дружат против кого-либо", а работают на благо всех

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Роль Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и ряда других объединений с участием России возрастает, при этом в них не "дружат против кого-либо", а действуют на благо всех людей. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Роль этих организаций в современном мире возрастает. Это объективная тенденция", - сказал он, комментируя деятельность ШОС, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

В частности, как отметил секретарь СБ России, на страны БРИКС приходится более 40% населения планеты, четверть мирового ВВП и 22% глобального товарооборота. "Если считать, например, по паритету покупательной способности, то БРИКС уже обошел Группу семи по объему валового внутреннего продукта - 33% против 30%", - сказал Патрушев.

По словам секретаря Совбеза, в рамках ШОС, БРИКС и ОДКБ осуществляются практические шаги по укреплению глобальной стабильности, региональной безопасности и торгово-экономических связей. На постоянной основе страны этих объединений сотрудничают в борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, наркотрафиком, нелегальной миграцией, пиратством и киберпреступностью, а также с распространением инфекций.

"Не буду перечислять все направления, по которым наши страны работают сообща. Важно, что эти действия направлены на благо всех людей. Дружить против кого-либо не наш принцип", - заключил Патрушев.

Он подчеркнул, что РФ выступает за расширение равноправного многостороннего сотрудничества, развитие универсальных международных институтов, совместную работу по снижению глобальной напряженности и укреплению международной безопасности. "Если Запад создает объединения государств для решения сиюминутных задач, сдерживания неугодных ему стран и подавления своих же союзников, то у России и наших партнеров по ШОС, БРИКС, ЕАЭС (Евразийский экономический союз), ОДКБ и СНГ нет теневой повестки дня. Наши страны объединяет общий вклад в обеспечение национальной безопасности и глобальной стабильности, признание главенства международного права и координирующей роли ООН, неприятие вмешательства во внутренние дела независимых государств, готовность бескомпромиссно отстаивать свои национальные интересы и с пониманием относиться к суверенитету других стран", - сказал Патрушев.