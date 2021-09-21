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Патрушев заявил, что дискуссии в G7 ведутся под контролем США

Россия участвует только в тех международных структурах и клубах, где решаются реальные проблемы и господствует принцип равноправия, подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев считает, что России пока нет смысла возвращаться в Группу семи.

В интервью "Аргументам и фактам" он указал, что формат "семерки" "сегодня утратил свою актуальность". "Россия участвует только в тех международных структурах и клубах, где решаются реальные проблемы и господствует принцип равноправия, где никому не навязываются чужеродные стандарты и правила поведения", - подчеркнул секретарь СБ.

По его мнению, "страны "Большой семерки" своим предложением о подключении Китая и России к решению вопросов безопасности в Центральной Азии подтвердили тот факт, что это объединение является лишь дискуссионным клубом". "Причем дискуссии там ведутся под строгим контролем Вашингтона", - констатировал Патрушев.

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Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссия
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