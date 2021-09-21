Патрушев назвал страны ШОС и ОДКБ гарантами стабильности Азии после событий в Афганистане

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Страны, входящие в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), становятся гарантами стабильности в Центральной Азии, в том числе в связи с безответственным выводом войск США из Афганистана. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев во вторник в интервью газете "Аргументы и факты".

"Безответственный вывод американских войск [из Афганистана] привел к тому, что государствам региона приходится сталкиваться с возрастающими проблемами, которые западники не только не решили, но и усугубили. В этих условиях страны ШОС и ОДКБ становятся главными гарантами стабильности в Центральной Азии", - сказал Патрушев.

Он отметил, что по сути Афганистан "стал лакмусовой бумагой, еще раз подтвердившей, что для Вашингтона в мире нет друзей, а есть только свои эгоистичные интересы". В этой связи секретарь Совбеза РФ вспомнил, как развивались события в Ираке, Ливии, Сирии, на Украине, ранее - в Югославии, как примеры "разрушительной американской стратегии глобального доминирования". "Потратив триллионы долларов на военные операции, США и их союзники всюду оставляли за собой хаос и разрушения", - считает Патрушев.

Вмешательство в дела других стран

Секретарь СБ РФ добавил, что там, где Вашингтон "не может достичь своих целей открытой военной интервенцией, он агрессивно вмешивается во внутренние дела суверенных государств". Более того, указал Патрушев, неугодные страны Вашингтон пытается отрезать даже от поставок им элементарных средств выживания.

Он привел в пример ситуацию, когда летом нынешнего года обострилась обстановка на Кубе. "Из Москвы в Гавану практически немедленно полетели самолеты с продовольствием, лекарствами, медицинской техникой. Из Вашингтона же в адрес кубинцев полетели призывы выходить на улицы и свергать законное правительство. Это и есть демократия по-американски", - подчеркнул Патрушев.

"Зато в каждом очередном своем законопроекте Вашингтон цинично называет Россию, Китай, Иран и ряд других государств "плохими" странами, нарушителями порядка, реваншистами, злонамеренными игроками", - резюмировал секретарь СБ РФ.