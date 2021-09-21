Патрушев считает, что США не заинтересованы в самостоятельности европейских государств

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Вашингтон не заинтересован в самостоятельности европейских стран, поэтому создает выгодные ему "локальные форматы" даже внутри уже существующего Евросоюза. Такое мнение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил в интервью "Аргументам и фактам".

"США не заинтересованы в самостоятельных европейских государствах, поэтому уже сегодня пытаются создать даже в рамках Евросоюза выгодные им локальные форматы", - считает он.

Например, пояснил Патрушев, это Инициатива трех морей, консолидирующая страны Восточной Европы. "Ее преподносят как конструктивный интеграционный формат, но на самом деле речь идет о новом антироссийском объединении государств. Фактически, это возрождение идеи столетней давности о создании вдоль западной границы нашей страны так называемого санитарного кордона", - подчеркнул секретарь российского Совбеза.