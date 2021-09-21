Патрушев считает, что на Западе идет дискриминация граждан с традиционным взглядами

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Навязывание странам чуждых ценностей может еще больше расколоть мир и спровоцировать враждебность между государствами. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

Он подчеркнул, что "под лицемерными лозунгами борьбы за равноправие на Западе организуется неприкрытая дискриминация граждан, придерживающихся традиционных ценностей". "Чего стоит один только планомерный подрыв нормальных гендерных отношений, когда отца и мать переименовывают в родителей номер один и два, детям хотят предоставить право самостоятельно выбирать себе пол, а кое-где дело доходит до легализации браков с животными", - сказал секретарь Совбеза.

Он выразил сомнение, что "страны с богатыми вековыми традициями пожелают иметь что-то общее с такими ценностями". "Навязывание обществу чуждых норм еще больше расколет мир по принципам "свой - чужой", станет поводом для провоцирования враждебности между государствами, приведет к поляризации общества в тех странах, где попытаются искусственно насаждать подобные стереотипы", - заключил Патрушев.