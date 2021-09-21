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Патрушев: в Евросоюзе бал правят бюрократы, работающие в интересах корпораций

В итоге сейчас, как заметил секретарь Совета безопасности РФ, Азия приобретает такое же геополитическое и экономическое значение для всего мира, каким некогда обладала Европа

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. В органах власти Европейского союза (ЕС) ключевую роль играют не представители народов объединения, а бюрократы, обслуживающие интересы транснациональных корпораций. Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью "Аргументам и фактам".

"Кто правит бал в органах власти Евросоюза? Отнюдь не представители европейских народов, а бюрократы, обслуживающие интересы транснациональных корпораций", - констатировал он.

В итоге сейчас, как заметил Патрушев, Азия приобретает такое же геополитическое и экономическое значение для всего мира, каким некогда обладала Европа. "Этому во многом способствуют сами европейцы, позволившие в рамках так называемого европроекта делегировать значительную часть суверенитета своих государств Брюсселю", - считает он.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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