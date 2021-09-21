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Патрушев сравнил с апартеидом политику в отношении русскоязычного населения Прибалтики

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что и "на Украине власти принимают дискриминационные законы о русском языке и о коренных народах, а США и Европа либо не хотят замечать, либо прямо потворствуют этому"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Русскоязычное население стран Прибалтики живет в условиях настоящего апартеида. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"В Прибалтике, например, в отношении русскоязычного населения проводится настоящая политика апартеида. Люди годами живут без гражданства, то есть фактически вне правового поля, а использование ими русского языка считается правонарушением", - сказал Патрушев.

Он отметил, что и "на Украине власти принимают дискриминационные законы о русском языке и о коренных народах, а США и Европа либо не хотят замечать, либо прямо потворствуют этому".

Апартеид - режим расовой дискриминации, существовавший в ЮАР до 1994 года.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссия
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