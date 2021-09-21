Патрушев надеется, что некоторые страны ЕС вернутся к независимой политике

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев рассчитывает, что некоторые государства Европейского союза, имеющие вековой опыт дипломатии, вернутся к независимой политике.

В интервью "Аргументам и фактам" он обратил внимание на то, что отдельные европейские страны имеют хороший внешнеполитический задел, в том числе "огромный, насчитывающий не одну сотню лет опыт выстраивания дипломатии во всех регионах мира". "Имею в виду прежде всего Германию, Францию и Италию. Рассчитываем, что со временем эти державы избавятся от влияния извне, вернувшись к некогда свойственной им прагматичной и независимой политике", - отметил Патрушев.

В целом же, считает он, Евросоюз, пытаясь заявить о своих амбициях в международной политике, лишь дискредитирует себя. По оценке секретаря СБ РФ, это подтверждает принятый на прошлой неделе доклад по отношениям ЕС с Россией. "Продолжая антироссийскую политику, Европейский парламент еще до проведения выборов в Госдуму заявил о готовности к непризнанию их результатов", - напомнил Патрушев.

Сейчас, продолжил он, все больше стран понимает, что от Евросоюза "кроме менторских лекций о правах человека и насаждения псевдолиберальных ценностей вряд ли что-то можно ожидать".