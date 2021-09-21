Патрушев считает опасным "подыгрывать нереалистичным территориальным амбициям Украины"

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Декларируемые цели "Крымской платформы" неосуществимы, поскольку замыслы нарушить целостность России останутся в кабинетах, а подыгрывать нереалистичным территориальным амбициям Украины - неразумно и опасно. Такое мнение секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев выразил в интервью "Аргументам и фактам".

Он обратил внимание на то, что "Крымская платформа" создана Вашингтоном ради видимости заботы об интересах Украины. "Ее декларируемые цели обречены на провал. Замыслы о нарушении территориальной целостности России так и останутся в кабинетах, в которых они появились. Подыгрывать же нереалистичным территориальным амбициям Украины неразумно и опасно", - подчеркнул Патрушев.

"Крымская платформа" стала собранием представителей стран, поддерживающих официальную власть в Киеве, которая "пестует националистов, потворствует радикалам и открыто заявляет о готовности к масштабным военным действиям против России", констатировал он.

23 августа в Киеве состоялся форум так называемой Крымской платформы, которая, согласно принятой декларации, призвана стать площадкой "для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины". Создание "Крымской платформы" инициировал президент Украины Владимир Зеленский. Эту идею он огласил в сентябре 2020 года, выступая на Генассамблее ООН. Согласие приехать выразили представители 46 стран и международных организаций. Большинство европейских государств направили в Киев глав МИД или министров обороны.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В волеизъявлении, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ высказались 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.