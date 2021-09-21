Патрушев: действия США и их союзников станут более агрессивными и непредсказуемыми

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев прогнозирует, что действия США и их союзников на мировой арене будут становиться более агрессивными и непредсказуемыми.

"Американцам и их союзникам сегодня все труднее диктовать миру свою волю. Но это не значит, что они откажутся от подобной имперской стратегии", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

По его мнению, эти действия, скорее, наоборот, "станут более агрессивными и непредсказуемыми, чтобы отвлечь внимание своих обществ от внутренних неурядиц за счет внешних авантюр". "Так действовали все разрушающиеся империи, начиная с Древнего Рима и заканчивая Британией", - указал секретарь СБ.

Говоря о заявлении президента США Джо Байдена о том, что эра силовой перестройки суверенных государств заканчивается, Патрушев напомнил, что "практически каждый американский президент последние сто лет делает подобные заявления". "Возможно, вам известно выражение "война, которая закончит все войны"? Так вот, эта формулировка принадлежит еще Вудро Вильсону, он использовал ее, когда убеждал сограждан поддержать свое решение о вступлении США в Первую мировую войну. И после этого американцы развязали больше войн, чем какая-либо другая страна", - констатировал секретарь Совбеза России.

На его взгляд, "очередное громкое откровение Белого дома - всего лишь слова, произнесенные, скорее, от безысходности". "Власти США и западных государств в целом осознают, что их возможности влиять на глобальную обстановку и поддерживать свою гегемонию снижаются с каждым годом. Внутренние проблемы на Западе стремительно накапливаются и уже близки к критической массе", - пояснил Патрушев. "Это было особенно хорошо видно в США в минувшем году на примере штурма Капитолия и инспирированных изнутри расовых протестов, переросших в настоящие уличные бои", - добавил он.