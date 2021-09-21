Кандидаты от "Единой России" представят Ставрополье в Госдуме по итогам выборов

СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Кандидаты от партии "Единая Россия" победили на выборах в Государственную думу в четырех одномандатных округах на Ставрополье. Итоговые протоколы и сводные таблицы утвердили члены краевого избиркома.

Как озвучил в ходе заседания председатель избиркома Сергей Тарасов, победителями выборов в своих округах стали Михаил Кузьмин (56,65%), Ольга Тимофеева (64,09%), Ольга Казакова (62,04%), Елена Бондаренко (52,76%). Все четверо представляли Ставропольский край в Госдуме и в предыдущем созыве.

"Все территориальные избирательные комиссии, окружные избирательные комиссии необходимые подсчеты завершили, приняли свои протоколы. Была очень высокая конкуренция, подготовке мы уделили большое внимание, в том числе и информированию", - пояснил журналистам Тарасов.

По данным краевого избиркома, по федеральному округу партия "Единая Россия" набрала 61,83% голосов на Ставрополье. КПРФ набрала 14,92% голосов, "Справедливая Россия - За правду" - 9,3%, ЛДПР - 4,79%, "Новые люди" - 2,63%, Партия пенсионеров - 1,47%. Результаты остальных партий, участвовавших в выборах, не превысили 1%. Общая явка избирателей на выборах в Госдуму на Ставрополье составила 67,13%, в 2016 году на аналогичных выборах явка составляла 42,16%.