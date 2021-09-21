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Единый день голосования
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Фракцию единороссов в Госдуме может возглавить Владимир Васильев

Действующий лидер фракции Сергей Неверов может получить другую высокую должность, отметил источник ТАСС
Врио замсекретаря генсовета партии "Едина Россия" Владимир Васильев Елена Афонина/ТАСС
Описание
Врио замсекретаря генсовета партии "Едина Россия" Владимир Васильев
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Фракцию "Единая Россия" в Госдуме восьмого созыва может возглавить врио замсекретаря генсовета партии Владимир Васильев, действующий лидер единороссов в Госдуме Сергей Неверов может быть предложен депутатами на другую высокую должность. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил собеседник, близкий к "Единой России".

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"На пост руководителя фракции, скорее всего, будет предложен Владимир Васильев, который до того, как стал главой Дагестана, занимал эту должность", - отметил собеседник агентства. По результатам прошедших выборов Васильев уверенно побеждает в Заволжском одномандатном округе Тверской области.

При этом, по словам источника, нынешний лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов "будет предложен новым депутатским составом фракции на высокую должность".

Собеседник агентства особо подчеркнул, что все вопросы пока обсуждаются и для их утверждения потребуется коллегиальное решение партии.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ. Далее идут КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" (7,46%) и "Новые люди" (5,32%). Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

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